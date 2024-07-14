Участники митинга Трампа пожаловались на безразличие службы безопасности

Участники митинга бывшего президента США Дональда Трампа пожаловались на безразличие службы безопасности. Об этом сообщает NBC News.
Эрин, которая стала очевидцем стрельбы, рассказала, что агенты службы безопасности бросились на сцену к раненому политику после четырех хлопков. В это же время рядом с ней истекал кровью один из зрителей. «До нас никому не было дела. Они беспокоились только о нем», — заявила она.
Также еще один участник митинга Джозеф отметил, что некоторые зрители подумали, что это были хлопки фейерверков. По его словам, один из мужчин, который сидел лицом к Трампу, упал с трибуны после ранения в затылок.
О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.