Независимый кандидат в президенты США откажется от выборов в пользу Трампа

CNN: Кеннеди-младший откажется от выборов в пользу Трампа в обмен на должность

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший откажется от выборов в пользу кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа в обмен на должность в его администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, Кеннеди-младший приостановит свою кампанию в пятницу, 23 августа, на мероприятии в Аризоне. Также в настоящее время ведутся переговоры между командами Трампа и Кеннеди о том, чтобы независимый кандидат поддержал бывшего американского лидера и появился на его митинге в Финиксе.

Как уточнил источник, знакомый с ходом переговоров, обсуждения между командами политиков начались в преддверии Национального съезда Республиканской партии в июле, еще до утечки телефонного разговора между Трампом и Кеннеди.

Отмечается, что старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, в течение нескольких недель подталкивал своего отца и предвыборный штаб Трампа к поиску способа убедить Кеннеди прекратить свою кампанию. Помимо Трампа-младшего, процессу также содействовали журналист Такер Карлсон и бизнесмен Омид Малик, спонсор Трампа, близкий как к Трампу-младшему, так и к Карлсону и ранее делавший пожертвования на избирательную кампанию Роберта Кеннеди-младшего.

Многие люди из окружения Трампа, включая нескольких его самых старших советников, уверены, что поддержка Кеннеди будет преимуществом в борьбе за президентский пост с кандидатом от демократов Камалой Харрис.

Ранее Кеннеди-младший анонсировал обращение к нации в пятницу. Выступление состоится в 14:00 по времени Восточного побережья США в городе Феникс и будет транслироваться в прямом эфире.