Кеннеди-младший обратится к нации

CNN: кандидат в президенты США Кеннеди-младший в пятницу обратится к нации

Предвыборный штаб независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего анонсировал на пятницу его обращение к нации. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что выступление состоится в 14:00 по времени восточного побережья США (21:00 по московскому времени) в городе Феникс в Аризоне и будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что Роберт Кеннеди-младший захотел снять свою кандидатуру и думает поддержать претендента на пост от Республиканской партии Дональда Трампа. В свою очередь Трамп заявил о готовности взять Кеннеди-младшего в свою администрацию.