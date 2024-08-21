Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 21 августа 2024Мир

Кеннеди-младший обратится к нации

CNN: кандидат в президенты США Кеннеди-младший в пятницу обратится к нации
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Предвыборный штаб независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего анонсировал на пятницу его обращение к нации. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что выступление состоится в 14:00 по времени восточного побережья США (21:00 по московскому времени) в городе Феникс в Аризоне и будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что Роберт Кеннеди-младший захотел снять свою кандидатуру и думает поддержать претендента на пост от Республиканской партии Дональда Трампа. В свою очередь Трамп заявил о готовности взять Кеннеди-младшего в свою администрацию.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области сбит истребитель ВСУ. Он пытался сбросить управляемые авиабомбы на российский регион

      В США заявили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ

      ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

      Кеннеди-младший обратится к нации

      Правящая партия в Молдавии выдвинет Санду кандидатом на пост президента

      Глава одного из районов Курской области оставил пост и ушел в добровольцы

      Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

      В России нашли редкого тарантула

      Супружеская пара попала под удар ВСУ на мосту в Курской области

      В США предупредили Украину о грядущей катастрофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше