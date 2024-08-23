Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 23 августа 2024Мир

Кеннеди-младший объяснил свою поддержку Трампа

Кеннеди-младший объяснил свою поддержу Трампа его готовностью к диалогу с РФ

Фото: Thomas Machowicz / Reuters

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объяснил свою поддержку кампании кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа его готовностью к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Слова политика передает Reuters.

«Трамп пообещал возобновить переговоры и в одночасье прекратить боевые действия на Украине. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», — заявил он.

Ранее 23 августа Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании. Политик сообщил, что будет агитировать своих сторонников голосовать за Трампа. При этом Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.

До этого сообщалось, что старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, в течение нескольких недель подталкивал своего отца привлечь Кеннеди-младшего. Также к этому призывали журналист Такер Карлсон и бизнесмен Омид Малик. Переговоры между командами двух политиков начались еще в середине июля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитано число жертв при захвате террористами ИК-19 в Волгоградской области

      МИД Индии назвал главную тему переговоров Моди и Зеленского

      В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

      Командир «Ахмата» высказался о перспективах полного разгрома ВСУ в Курской области

      ВСУ начали набирать наемников на Reddit

      Кеннеди-младший объяснил свою поддержку Трампа

      Власти Курской области рассказали о попытках ВСУ осложнить эвакуацию жителей

      В Британии заявили о смертельном для Зеленского исходе операции ВСУ в Курске

      Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании

      Байден объявил о новом пакете помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше