Кеннеди-младший объяснил свою поддержку Трампа

Кеннеди-младший объяснил свою поддержу Трампа его готовностью к диалогу с РФ

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объяснил свою поддержку кампании кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа его готовностью к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Слова политика передает Reuters.

«Трамп пообещал возобновить переговоры и в одночасье прекратить боевые действия на Украине. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», — заявил он.

Ранее 23 августа Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании. Политик сообщил, что будет агитировать своих сторонников голосовать за Трампа. При этом Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.

До этого сообщалось, что старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, в течение нескольких недель подталкивал своего отца привлечь Кеннеди-младшего. Также к этому призывали журналист Такер Карлсон и бизнесмен Омид Малик. Переговоры между командами двух политиков начались еще в середине июля.