Политолог высказался о шансах вступления Украины в НАТО

У Украины давно есть шанс быть принятой в НАТО, однако у альянса до сих пор нет общего мнения по этому поводу. Кроме того, вступление Киева в объединение — это «красная линия» для отношений России с Западом. Таким мнением в беседе с RT поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Они (члены НАТО — прим. "Ленты.ру") понимают, что это красная линия. Что переговоры с Россией после вступления Украины в НАТО будут предельно затруднены, если вообще возможны. К тому же Украина и так ими контролируется», — высказался политолог, добавив, что в альянсе никто не хочет продавливать консенсус по этому вопросу.

По мнению Брутера, вопрос по Украине сдвинется тогда, когда Киев представит план действий по членству в НАТО. «А его предоставят тогда, когда в Вашингтоне поймут, что Украина им нужна в несколько новом статусе. Пока это не имеет места», — пояснил эксперт. По его мнению, сейчас Запад стремится оставить у России чувство неопределенности.

Ранее президент России Владимир Путин назвал последствие вступления Украины в альянс. В таком случае, по его словам, подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. Кроме того, он добавил, что многие жители Украины выступают против членства Украины в НАТО.