В Москве предостерегли Киев от возможной агрессии

В Госдуме расценили слова командующего Военно-морскими силами Украины (ВМС) о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией как проявление в стране «второй волны пандемии безумия» и предостерегли украинские власти от возможной агрессии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

«Складывается впечатление, что на Украине началась вторая волна пандемии безумия. Очень печально, что делаются такие заявления в соседнем государстве», — сказал Шеремет, отметив, что на это должно отреагировать мировое сообщество. «Россия не боится украинского москитного флота, переживаем только, что их корабли, учитывая техническое состояние, могут во время выхода затонуть, а затем скажут, что это Россия потопила. Россия готова в любой момент любому агрессору дать достойный отпор и показать ему свое место. В случае агрессии враг будет уничтожен», — добавил депутат.

Ранее командующий боевым флотом ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью газете «Думская», что боевой флот готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. В частности, он отметил, что Украина намерена «вернуть» Крым, а также готовится к войне с Россией. Неижпапа подчеркнул, что сигналом к началу конфронтации станет попытка Москвы восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

По словам Шеремета, Россия способна защитить свои границы от вторжения любого агрессора: «Заявление командующего Военно-морских сил Украины — политические лозунги и не более того. Хотелось бы, чтобы такие персонажи сами возглавляли отряды молодых ребят, которых они настраивают на братоубийственную войну, толкая Украину в постоянный хаотичный путь, который ведет в никуда». Депутат отметил, что будущее Украины абсолютно нестабильно, добавив, что «страна сама не развивается и пытается другим вставить палки в колеса».

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