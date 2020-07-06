Отказ от «Украины» объяснили отсутствием у России авианосцев

Командующий боевым флотом Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа объяснил отказ Киева от достройки крейсера «Украина». Об этом он заявил в интервью изданию «Думская», передает РИА Новости.

«Он не будет входить в состав ВМС — это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того», — отметил Неижпапа. Также, по его словам, для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение.

Контр-адмирал добавил, что крейсер разрабатывался для уничтожения авианосцев ударных групп Соединенных Штатов в океанах. «У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет», — резюмировал он.

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В сентябре 2019-го украинское предприятие «Укроборонпром» решило продать «Украину», так как Киев не видит потребности в крейсере такого масштаба. Отмечалось, что он не способен эффективно действовать в современных условиях и не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Недостроенный ракетный крейсер «Украина» проекта 1164 был заложен в 1985 году по заказу ВМФ СССР под именем «Адмирал флота Лобов» и спущен на воду в 1990-м. Его должны были достроить к 1994 году, однако в октябре 1993-го он перешел в собственность Украины и был переименован. Тем не менее средств и технических возможностей на доводку корабля океанской зоны у Киева не оказалось.

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