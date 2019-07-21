Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Ролик опубликован в YouTube-канале главы государства «Зе! Президент».

На опубликованных кадрах видно, что крейсер серьезно пострадал от коррозии. Видео показывает военный корабль снаружи и изнутри, его коридоры и крышу. Многие части «Украины» находятся в ужасном состоянии.

17 июля министр обороны страны Степан Полторак предложил Зеленскому разобрать ракетный крейсер из-за его ненужности стране. Министр предложил поставить вопрос о демилитаризации крейсера перед правительством и разобрать его на запчасти. Некоторые из них, считает Полторак, можно использовать в качестве деталей для нынешних судов, находящихся на вооружении.

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Недостроенный ракетный крейсер «Украина» проекта 1164 был заложен в 1985 году по заказу ВМФ СССР под именем «Адмирал флота Лобов» и спущен на воду в 1990-м. Его должны были достроить к 1994 году, однако в октябре 1993-го он перешел в собственность Украины и был переименован. Тем не менее, средств и технических возможностей на доводку корабля океанской зоны у Киева не оказалось.

С тех пор крейсер стоял на причале «Николаевского судостроительного завода». С 2015 года его за свой счет содержали сотрудники предприятия. В декабре 2017 года сообщалось, что Минобороны Украины официально отказалось от крейсера.

Одна из причин отказа от крейсера, как говорили в ВМС страны, заключается в том, что порядка 80 процентов вооружения на крейсере — российского производства, а сам корабль проектировался под образцы навигационного оборудования и стрелкового вооружения, которое на Украине не производится.

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