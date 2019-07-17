Зеленскому предложили разобрать «Украину» на запчасти

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили разобрать ракетный крейсер «Украина» из-за его ненужности стране. Такую идею во время совместного с главой государства посещения корабля высказал министр обороны страны Степан Полторак, пишет издание «Сегодня».

По словам министра, вооружение и оснащение крейсера непригодно к использованию, имеет российское происхождение и «устарело даже для Российской Федерации». В качестве еще одного аргумента в пользу ненужности корабля Полторак указал, что задачи, для реализации которых он предназначен — сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния — не стоят перед украинским флотом.

Министр предложил поставить вопрос о демилитаризации крейсера перед правительством и разобрать его на запчасти. Некоторые из них, считает Полторак, можно использовать в качестве деталей для нынешних судов, находящихся на вооружении.

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Недостроенный ракетный крейсер «Украина» проекта 1164 был заложен в 1985 году по заказу ВМФ СССР под именем «Адмирал флота Лобов» и спущен на воду в 1990-м. Его должны были достроить к 1994 году, однако в октябре 1993-го он перешел в собственность Украины и был переименован. Тем не менее, средств и технических возможностей на доводку корабля океанской зоны у Киева не оказалось. Три предшествующих корабля этой серии — «Москва» (до 1995 года — «Слава»), «Маршал Устинов» и «Варяг» (до 1995 года — «Червона Україна») — входят в состав ВМФ России.

С тех пор крейсер стоял на причале «Николаевского судостроительного завода». С 2015 года его за свой счет содержали сотрудники предприятия. В декабре 2017 года сообщалось, что Минобороны Украины официально отказалось от крейсера. Военные из-за устаревшего вооружения сочли нецелесообразным достраивать корабль, четверть века простаивающий на стадии 95-процентной готовности.

Одна из причин отказа от крейсера, как говорили в ВМС страны, заключается в том, что порядка 80 процентов вооружения на крейсере — российского производства, а сам корабль проектировался под образцы навигационного оборудования и стрелкового вооружения, которое на Украине не производится.

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