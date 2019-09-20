Украина продаст «Украину»

Украинское предприятие «Укроборонпром» решило продать крейсер «Украина», который разрабатывался для уничтожения авианосцев в океанах. Об этом глава компании Айварас Абромавичус заявил в интервью порталу Deutsche Welle.

По его словам, Киев не видит потребности в крейсере такого масштаба. «Мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера», — сказал он. Абромавичус добавил, что предприятие намерено строить новые корабли, они будут меньше по размеру, но в большом количестве, в зависимости от потребностей украинских вооруженных сил.

Крейсер «Украина», как отметил глава «Укроборонпрома», не способен эффективно действовать в современных условиях и не пригоден для применения в Черном и Азовском морях. Судно содержит государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» и тратит на него большие деньги. Украинские власти также опасаются, что крейсер может затонуть, что приведет к экологической катастрофе.

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Тоннаж «Украины» составляет 11,5 тысячи тонн, длина — 186,4 метра.

Недостроенный ракетный крейсер «Украина» проекта 1164 был заложен в 1985 году по заказу ВМФ СССР под именем «Адмирал флота Лобов» и спущен на воду в 1990-м. Его должны были достроить к 1994 году, однако в октябре 1993-го он перешел в собственность Украины и был переименован. Тем не менее средств и технических возможностей на доводку корабля океанской зоны у Киева не оказалось. В ВМС Украины отмечали, что одна из причин отказа от крейсера заключается в том, что 80 процентов вооружения на нем — российского производства, а сам корабль проектировался под образцы навигационного оборудования и стрелкового вооружения, которое на Украине не производится.

21 июля состояние судна демонстрировал президент Украины Владимир Зеленский. Для этого он снял специальный ролик, на котором видно, что крейсер серьезно пострадал от коррозии. Видео показывает военный корабль снаружи и изнутри, его коридоры и крышу. Многие части «Украины» находятся в ужасном состоянии. Президенту предлагали разобрать судно на запчасти.

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