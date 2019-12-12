В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали куском ржавчины

«Адмирал Кузнецов», подобно другим советским крейсерам проекта 1143 «Кречет», является «просто куском ржавчины». Так в американском журнале The National Interest назвали единственный российский авианосец.

Издание пишет, что постройка подобных кораблей была обусловлена желанием СССР стать военно-морской державой, которая бы смогла проецировать собственную силу далеко за пределами страны.

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Неудачей проекта журнал называет не распад СССР, отделивший Украину, где строились авианосцы, от России, а попытку совместить в одном корабле возможности ракетного крейсера и авианосца.

В июле эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс заявил, что России вместо ремонта «Адмирала Кузнецова» следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень» или малых ракетных катеров, а Москва окажет Вашингтону и Брюсселю «огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, явно являющегося обременением эпохи холодной войны».

В настоящее время тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте.

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