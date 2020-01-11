Украинского эксперта высмеяли в сети после слов о состоянии Черноморского флота

Пользователи сети высмеяли председателя Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка после его слов о состоянии Черноморского флота. Соответствующие высказывания появились в комментариях к материалу «Обозревателя».

В частности, некоторые юзеры с юмором высказались в адрес эксперта. «А слабоумие и некомпетентность — это обязательные требования к "украинскому эксперту"?», «Украинцы! Где вы столько идиoтов берете?» — писали они.

Комментаторы посоветовали также обратить внимание на состояние украинского флота. «Всегда забавно наблюдать за украинцами, которые рассуждают о "неимении" у России флота, армии и так далее, имея на вооружении три човна и десять советских самолетов», — заметил один. «Ну конечно, куда уж Черноморскому флоту до непобедимого (...) "москитного флота" Украины», — подтвердил другой.

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Ранее в субботу Романюк заявил, что в России нет «надводного флота», а есть только флот атомных подводных лодок, который представляет глобальную и стратегическую угрозу в мире. Он также заметил, что боеспособность турецкого и румынского флотов на порядок превосходит боеспособность Черноморского флота.

9 января президент России Владимир Путин наблюдал за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». Всего в мероприятии были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

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