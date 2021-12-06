Россия и Индия подписали контракт на производство автоматов

ТАСС: Россия и Индия подписали контракт на производство более 600 тысяч автоматов АК-203

Министерство обороны Индии получит более 600 тысяч российских автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра. Контракт на поставку автоматов индийского производства подписали в рамках встречи глав оборонных ведомств России и Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Калашников».

В сообщении отметили, что производство автоматов наладили на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. Подготовка к производству автоматов АК-203 в городе Корва заняла три года.

Ранее посол Индии Бала Венкатеш Варма сообщил перед завершением миссии в Москве о производстве российского оружия. По его словам, в рамках программы Make in India планируют выпустить 700 тысяч автоматов АК-203.

Завод по производству российских автоматов в Индии открыли в 2019 году. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отметил, что стороны согласовали выпуск 750 тысяч автоматов.

В октябре «Известия» сообщили о поступлении новых автоматов АК-12 на вооружение разведчиков и спецназа Воздушно-десантных войск. Также военные получат ночные прицелы, тепловизоры и глушители.