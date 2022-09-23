В «Калашникове» рассказали об интересе заказчиков к автоматам под патрон НАТО

Президент «Калашникова» Лушников рассказал об интересе заказчиков к АК-19 под патрон НАТО

Российский автомат АК-19 под патрон калибра НАТО 5,56 на 45 миллиметров вызвал интерес у иностранных заказчиков. Об этом ТАСС рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Автомат [АК-19] вызывает живейший интерес у различных иностранных заказчиков», — сказал он.

АК-19, который входит в пятое поколение автоматов Калашникова, создан на основе АК-12. Автомат под патрон НАТО представили на форуме «Армия-2020». АК-19 получил облегченный телескопический приклад, целик новой конструкции, а также пламегаситель-компенсатор, который позволяет быстро монтировать дульные устройства.

Ранее Лушников заявил, что АК-12 доработали после применения в рамках специальной военной операции на Украине. Специалисты предложили исключить режим отсечки по два выстрела и добавить регулируемую щеку приклада.

В июле стало известно, что АК-12 превысил норму Министерства обороны России по безостановочной стрельбе очередями. Автомат выдержал 680 выстрелов.