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20:49, 29 сентября 2023Наука и техника

Российских военных летчиков вооружили автоматами

В носимый аварийный запас военных летчиков РФ вошел пистолет-пулемет ПП-2000

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные летчики впервые получили автомат — в носимый аварийный запас (НАЗ) вошел пистолет-пулемет ПП-2000. Об этом сообщил заместитель главкома Воздушно-космическими силами России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова, передает РИА Новости.

Отмечается, что на предприятии министр обороны России Сергей Шойгу показал коллегам из СНГ разработанные там образцы вооружения, включая ПП-2000. «В НАЗ под сиденье летчика закладываем», — отметил находившийся рядом Грехов.

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НАЗ, который располагается в катапультном кресле, представляет собой упаковку с аптечкой, продуктами, ножом и средствами связи. В случае катапультирования летчик использует НАЗ для выживания. Ранее летчики могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, а для автоматов не было предусмотрено места.

В августе президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что серийные поставки модернизированного автомата АК-12 Вооруженным силам России начнутся уже в этом году.

В том же месяце стало известно, что объемы выпуска автоматов АК-12 планируется увеличить благодаря внедрению важных технологических процессов.

Оружие России: на страже Родины
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    Даниил Иринин
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