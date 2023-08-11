Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:42, 11 августа 2023Наука и техника

Российские военные получат усовершенствованный автомат Калашникова

ВС РФ получат усовершенствованный автомат Калашникова в 2023 году

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Серийные поставки модернизированного автомата Калашникова АК-12 Вооруженным силам РФ (ВС РФ) начнутся уже в этом году. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

По словам Лушникова, в настоящее время на концерне активно ведутся работы над вооружением экипажей самолетов, постоянно совершенствуются беспилотники и барражирующие боеприпасы. «Мы движемся в сторону эргономичности и, если можно так выразиться, потребительских качеств оружия», — заявил президент концерна, отметив, что модернизация, которая проведена сейчас, направлена на то, чтобы бойцу было «удобнее и эффективнее» решать задачи, которые перед ним стоят.

Кроме прочего, это касается требований, которые были жестко прописаны в техническом задании --переключателя автоматического огня: одиночный выстрел, двойной, и автоматический огонь. Двойной выстрел, по словам Лушникова, не показал свою целесообразность, поэтому этот переключатель принято решение убрать. Но одновременно с этим вводится двусторонний переводчик режима огня.

Было модернизировано прицельное устройство — новый автомат снабжен перекидным прицелом на несколько типовых расстояний для стрельбы. То есть теперь под каждую дистанцию есть свое прицельное устройство.

Поставки автомата начнутся со второго полугодия. Вскоре завершатся соответствующие испытания, а затем оружие будет запущено в производство.

Ранее сообщалось, что «Калашников» увеличит объемы выпуска АК-12 благодаря внедрению важных технологических процессов, которые привели к сокращению трудоемкости производства.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запустила станцию на Луну. Чего ждать стране от первой за 50 лет лунной миссии?

    Антонов высказался о запросе Байдена на дополнительное финансирование для Киева

    Посол Антонов упрекнул Пентагон в цинизме

    Российский полковник высказался о ходе СВО после завершения контрнаступления ВСУ

    Жена Канье Уэста надела прозрачные колготки на голое тело вместо топа

    «Роскосмос» назвал задачи миссии «Луна-25» мирными

    Российские военные получат усовершенствованный автомат Калашникова

    «Луна-25» совершит мягкую посадку на Луну 21 августа

    Военный эксперт назвал главные способы защиты городов от дронов

    В США заявили о мрачном настроении украинцев из-за контрнаступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости