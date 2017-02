Создатели «Рика и Морти» потроллили пользователей «новой» сценой из мультфильма

Видео: Adult Swim Australia / YouTube

Телеканал Adult Swim опубликовал в YouTube видеоролик со сценами из мультсериала «Рик и Морти». В названии клипа указано, что это — «ранее не выпускавшаяся песня». В действительности видео представляет собой нарезку фраз персонажей мультфильма, которые складываются в песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

В комментариях к ролику представители Adult Swim в шутку извинились за «технические неполадки» в программе для монтажа. Видео набрало 3,7 миллиона просмотров. Пользователи YouTube оценили троллинг создателей мультфильма и потребовали поскорее выпустить новый сезон.

«Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе сюжета — фантастические приключения ученого-алкоголика и его внука. Премьера третьего сезона мультсериала состоится в 2017 году.