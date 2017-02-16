В сети восхитились огненным водопадом Калифорнии

В сети восхитились вновь «заработавшим» в Йосемитском национальном парке Калифорнии огненным водопадом «Лошадиный хвост». Ролик был опубликован на YouTube-канале News Everyday.

Огненный водопад покорил многих пользователей Instagram, которые, находясь под впечатлением от увиденного, решили посетить Калифорнию и посмотреть на «Лошадиный хвост» своими глазами. «Удивительно! Хотел бы я это увидеть. Совершенство», — размечтался один из них.

«В буквальном смысле сногсшибательный вид», — отметил другой.

«Лошадиный хвост» — 650-метровый водопад на склоне горы Эль-Капитан. Ежегодно в феврале лучи заходящего солнца на несколько дней «окрашивают» потоки воды в огненно-оранжевый цвет, создавая иллюзию того, что со склона льются потоки раскаленного металла. В любое другое время «Лошадиный хвост» выглядит как самый обычный водопад.