Российские лыжницы впервые за 12 лет завоевали медаль в олимпийской эстафете

Российские лыжницы завоевали бронзовые медали в эстафете 4 х 5 километров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представительницы команды «Олимпийских атлетов из России» Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская расположились на третьем месте, показав время 52:07.6 минуты. Победительницами стали Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген из Норвегии (51:24.3), второе место заняли шведки Анна Хог, Шарлотт Калла, Эбба Андерсон и Стина Нильссон (51:26.3).

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Медаль в эстафете стала четвертой для российских лыжников на Олимпиаде. 16 февраля Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров. 13 февраля Александр Большунов выиграл бронзу в спринте у мужчин, у женщин третьей стала Юлия Белорукова.

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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