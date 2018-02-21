Российские лыжники завоевали серебряные медали Игр-2018

Российские лыжники завоевали серебряные медали в командном спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе команды бежали Денис Спицов и Александр Большунов. Золото выиграли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хесфлот Клебо, бронза досталась французской сборной, представленной Морисом Манифика и Ришаром Жуве.

Эта медаль стала для отечественных лыжников шестой на Олимпиаде-2018. В их активе уже были одна серебряная и четыре бронзовые награды нынешних Игр.

Ранее 21 февраля российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова не смогли завоевать медалей в командном спринте. Они пришли к финишу девятыми из-за того что у Непряевой сломалась палка. Чемпионками стали американки Киккэн Рэндалл и Джессика Диггинс, серебро получили шведки Шарлотт Калла и Стина Нильссон, бронзу — норвежки Марит Бьорген и Майкен Касперсен Фалла.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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