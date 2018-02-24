CAS признал уличенную в допинге российскую бобслеистку виновной

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую бобслеистку Надежду Сергееву виновной в нарушении антидопиновых правил. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте СAS.

Сергееву дисквалифицировали вместе с партнершей по команде Анастасией Кочержовой. Результаты спортсменок будут аннулированы. Пара Сергеева — Кочержова заняла 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек на Олимпиаде.

Проба A, взятая у спортсменки 18 февраля, показала наличие в ее организме триметазидина, включенного в 2014 году Всемирным антидопинговым агентством в перечень запрещенных препаратов. От вскрытия пробы B Сергеева отказалась, после чего покинула Игры.

Ранее из-за нарушения антидопинговых правил бронзы лишились российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.

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