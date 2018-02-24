Попавшаяся на допинге россиянка отказалась от вскрытия пробы В и покинула Игры

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, заподозренная в нарушении антидопинговых правил на Играх-2018, отказалась от вскрытия пробы B. Она сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню, сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова в субботу, 24 февраля.

Проба A, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в ее организме триметазидина, включенного Всемирным антидопинговым агентством в перечень запрещенных препаратов в 2014 году. Прием этого вещества позволяет поддерживать энергетический метаболизм сердца.

Спортсменка вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место на Олимпиаде в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Ранее бронзовой медали из-за нарушений антидопинговых правил лишились российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В анализах Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Спортсмен отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде, который вынес решение по его делу 22 февраля.

Проба B может быть вскрыта только с согласия спортсмена, если организация допинг-контроля обнаружила в пробе А недопустимые вещества. Атлет может сам присутствовать при этом или направить своего представителя. Проба В вскрывается для проверки — она либо подтвердит результаты первого анализа, либо опровергнет. Со второй пробой работает другой специалист во избежание ошибки.

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