Юрист оценил шансы пойманного на допинге Крушельницкого сохранить медаль ОИ-2018

Юрист Артем Пацев оценил шансы российского керлингиста Александра Крушельницкого, уличенного в употреблении запрещенного вещества мельдония, сохранить бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. Слова юриста приводит «Чемпионат.com».

«Отъем медали оспорить было можно, но шансов на это — минус бесконечность. Тут работает, во-первых, принцип "спортсмен за все в ответе" — даже если он принимал биодобавку, о "загрязненности" которой он не мог знать. Во-вторых, принцип обеспечения level playing field, то есть все спортсмены на соревнованиях должны быть в равных условиях», — заявил Пацев.

Он отметил, что если в соревновательной пробе спортсмена обнаруживается запрещенное вещество, то предполагается, что оно улучшило его результат. «А значит, нечестно его результат оставлять, имея в виду других спортсменов — не соревновавшихся со следами запрещенного вещества в организме», — подытожил юрист.

21 февраля Крушельницкий выступил с заявлением, в котором признался, что не видит смысла в проведении слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсмен отметил, что в рамках действующих антидопинговых правил этот шаг бесполезен.

Обе допинг-пробы Крушельницкого показали наличие в крови мельдония. Спортсмен настаивает, что не принимал запрещенное вещество умышленно. Портал Insidethegames писал, что керлингист подозревает партнеров по сборной в том, что они могли подсыпать ему допинг.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевали бронзовые медали Олимпиады в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.

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