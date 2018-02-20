Российский призер Игр-2018 ответил на обвинения в применении допинга

Российский керлингист Александр Крушельницкий, сдавший положительный допинг-тест на мельдоний во время Игр-2018 в Пхенчане, извинился перед болельщиками. Его слова приводятся на сайте Федерации керлинга России.

«Прежде всего хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю Брызгалову от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись», — заявил Крушельницкий.

Спортсмен признал, что допинговый скандал с его участием нанес огромный вред российскому спорту. Он подчеркнул, что всегда соблюдал антидопинговые правила. «Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой, как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне».

Ранее 20 февраля представители делегации «Олимпийских атлетов из России» подтвердили, что допинг-проба B Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Керлингист был пойман на использовании мельдония 18 февраля. В Международном олимпийском комитете допустили, что россиянину могли подмешать допинг.

13 февраля Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.

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