В провале допинг-теста российским призером Игр увидели происки спецслужб Запада

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал положительную допинг-пробу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте «Спорт-Экспресса».
«Подбросить мельдоний Крушельницкому могли западные спецслужбы, которым не выгодно восстановление России в правах», — заявил Созин.
Ранее 20 февраля представители делегации «Олимпийских атлетов из России» подтвердили, что допинг-проба B Крушельницкого, выигравшего бронзовую медаль на Олимпийских играх 2018 года в паре с Анастасией Брызгаловой, дала положительный результат на мельдоний. Олимпийский комитет России посчитал употребление допинга россиянином бессмысленным с точки зрения достижения терапевтического воздействия на организм человека.
Керлингист был пойман на использовании мельдония 18 февраля. В Международном олимпийском комитете допустили, что Крушельницкому могли подмешать допинг.