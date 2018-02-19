Заподозренный в допинге россиянин покинул олимпийскую деревню

Российский керлингист Александр Крушельницкий, заподозренный в употреблении допинга, сдал аккредитацию и покинул олимпийскую деревню. Об этом сообщает агентство Reuters.

Руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов рассказал агентству, что результат допинг-пробы А керлингиста будет оглашен позднее в понедельник, 19 февраля.

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Ранее Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии. Допинг-тест показал прием керлингистом запрещенного препарата за 10 дней до проведения анализа.

13 февраля Крушельницкий в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. В матче за третье место они обыграли норвежцев. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.

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