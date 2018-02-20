ОКР подтвердил мельдоний у российского олимпийца и не увидел в нем смысла

Допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого, выигравшего бронзовую медаль на Олимпийских играх 2018 года, дала положительный результат на мельдоний. Об этом сообщается в пресс-релизе делегации «Олимпийских атлетов из России», поступившем во вторник, 20 февраля, в редакцию «Ленты.ру».

«Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Олимпийский комитет России (ОКР) начнет расследование, которое «будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего».

Бронзовый призер Игр-2018 в дабл-миксте Крушельницкий был пойман на использовании мельдония 18 февраля. В Международном олимпийском комитете допустили, что Крушельницкому могли подмешать допинг.

19 февраля спортсмен сдал аккредитацию и покинул олимпийскую деревню в южнокорейском Пхенчхане.

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