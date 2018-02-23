Еще один российский спортсмен попался на допинге на Олимпиаде

Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенный препарат. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

В организме спортсменки обнаружены следы триметазидина, включенного Всемирным антидопинговым агентством в перечень запрещенных препаратов в 2014 году. Прием этого вещества позволяет поддерживать энергетический метаболизм сердца.

В официальном заявлении Федерации бобслея России подчеркивается, что в допинг-пробе спортсменки от 13 февраля следов запрещенных препаратов обнаружено не было, а медицинский штаб сборной не выписывал Сергеевой триметазидин.

На Олимпиаде Сергеева выступала в паре с Анастасией Кочержовой и заняла 12-е место в бобслейной «двойке».

Ранее бронзовой медали из-за нарушений антидопинговых правил лишились российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В анализах Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Спортсмен отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде, который вынес решение по его делу 22 февраля.

Игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.

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