Бьорндален счел глупыми подозрения россиянина в употреблении допинга

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален назвал глупыми слова французского лыжника Мориса Манифика, намекнувшего на то, что россиянина Дениса Спицова через какое-то время поймают на допинге. Слова Бьорндалена приводит в четверг, 22 февраля, «Матч ТВ».

«Логика понятна: тем, кто долгие годы бегает "чистым", не нужно ничего подтверждать. Россия тут не эталон. Но этот намек Манифика кажется мне глупым. Уверен: те, кто вышел на старт в Пхенчхане, были "чистыми", в противном случае их просто не допустили бы. Ваш спорт в фокусе всего мира в смысле допинга, такое просто невозможно. А подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень корректно», — сказал норвежец.

21 февраля накануне командного спринта Манифика предположил, что причиной удачного выступления Спицова является допинг. «Посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года», — сказал француз в интервью Expressen.se. Сам Спицов отказался верить в то, что Манифика действительно обвинял его. По мнению россиянина, слова его соперника могли неправильно перевести.

На Олимпиаде-2018 Спицов трижды поднимался на пьедестал. Он стал серебряным призером Игр в командном спринте и в эстафете. Кроме того, в его активе бронзовая медаль в индивидуальной гонке на 15 километров.

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