Французский лыжник напророчил российскому олимпийцу проблемы с допингом

Французский лыжник Морис Манифика накануне спринтерской гонки предположил, что причиной успешного выступления на Олимпийских играх россиянина Дениса Спицова может быть употребление допинга. Слова спортсмена в среду, 21 февраля, приводит Expressen.se.

«Я не удивлен его результатами в Корее. Он был силен в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде», — заявил 31-летний атлет.

В беседе с корреспондентом издания француз намекнул на возможное нарушение Спицовым антидопинговых правил. «Посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года», — сказал Манифика.

Ранее 21 февраля российская команда, представленная Спицовым и Александром Большуновым, завоевала серебряные медали в командном спринте. Французская пара Манифика — Жуве замкнула тройку призеров. Золото выиграли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хесфлот Клебо.

На Играх Спицов также стал обладателем бронзовой медали в гонке на 15 километров и серебряной — в эстафете.

На Олимпиаде в Пхенчхане уже зафиксировано нарушение антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Допинг-проба B Александра Крушельницкого оказалась положительной. Вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой Крушельницкий стал бронзовым призером в дабл-миксте.

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