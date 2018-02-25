Россиянам предрекли проход без своего флага на церемонии закрытия Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил сборной России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает портал insidethegames со ссылкой на источник в организации.

Собеседник издания поясняет, что взамен этого вскоре после Игр с Олимпийского комитета России будут сняты временно наложенные ограничения. Решение было принято исполкомом МОК после многочасовых дебатов. При этом источник оговаривается, что эти вопросы далее будут обсуждаться в ходе 132-й сессии МОК, и принятое решение может быть пересмотрено.

По информации СМИ, на позицию спортивных функционеров повлияли факты выявления допинга у двух олимпийских атлетов из России.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций. Тогда же сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме того, российский комитет обязали возместить расходы на расследование и заплатить 15 миллионов долларов, которые будут направлены на создание независимой системы тестирования спортсменов.

20 февраля стало известно, что допинг-проба B 25-летнего керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего на Играх-2018 бронзовую медаль, оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний.

24 февраля Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, допинг-проба которой подтвердила содержание в организме спортсменки запрещенного препарата триметазидина.

Российские спортсмены выступают в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

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