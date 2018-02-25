Спорт
 
Последние новости
Американская ракета без РД-180 оказалась дешевле «Протона» и «Ангары»
Умерла индийская актриса Шридеви
Капитан сборной России рассказал о сбывшейся мечте после победы на Олимпиаде
Ковальчук прокомментировал победу на Олимпиаде
Новейший флагман Samsung показали на видео
Крупнейший криптообменник сдал пользователей налоговикам
Российские хоккеисты выиграли Олимпиаду

Организаторы Олимпиады заявили об аншлагах при полупустых трибунах

Перейти в «Мою Ленту»

Организаторы Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане заявили, что на игры было продано рекордное количество билетов. Об этом сообщает портал insidethegames.

По утверждению устроителей, зрители купили 107,7 процента билетов. «Я даже не представляю, как такое вообще возможно — практически на всех посещенных мной мероприятиях пустовало достаточно мест», — удивился репортер Лиам Морган.

Ему вторит российский спортивный журналист Василий Конов. В своем Twitter он также прокомментировал выступление Ли Хе-бома: «Какая-то клоунада с учетом абсолютно пустых дворцов на целом ряде хоккейных матчей и куче других соревнований, где об аншлаге можно было только мечтать», — пишет он.

Позднее он добавил, что билеты на хоккейный финал между командами России и Германии имелись в продаже вплоть до начала матча, по ценам 600 и 900 долларов за билет. «А потом оргкомитет про аншлаги будет рассказывать», — сетует он. В подтверждение Конов сослался на фотографию с этого матча, на котором пустует примерно пятая часть мест.

Ранее 25 февраля стало известно, что сборная атлетов из России пройдет на церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом — исполком МОК рекомендовал не снимать отстранение Олимпийского комитета России перед церемонией закрытия Олимпиады.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян лишили национального флага на закрытии Олимпиады
Канадский олимпиец выпил и угнал машину
Украинская биатлонистка раскритиковала «кинувшего» ее тренера
Другие материалы рубрики
Спорт11:24Сегодня

Чисто по-русски

Российские хоккеисты ходили по краю, но выиграли Олимпиаду
21:3618 февраля

МОК отреагировал на проваленный российским призером Олимпиады допинг-тест

09:59Сегодня

Российские хоккеисты выиграли Олимпиаду

11:24Сегодня

Ковальчук прокомментировал победу на Олимпиаде

Спорт00:01Сегодня
Евгения Медведева

«Не могу справиться без родителей»

Евгения Медведева — о рекордах и жизни после Олимпиады
22:3317 февраля

Немецкий тренер назвал главную проблему России

09:09Сегодня

Определился знаменосец российской команды на церемонии закрытия Игр

21:0017 февраля

Единая лига ВТБ обзавелась мячом из переработанного пластика

Спорт00:04Сегодня

Помашите ручкой

Олимпиада заканчивается. Россияне все еще берут медали
05:01Сегодня

Россиян лишили национального флага на закрытии Олимпиады

18:4817 февраля

Пришедшая последней российская биатлонистка пожаловалась на тренеров

03:17Сегодня

Россиянам предрекли проход без своего флага на церемонии закрытия Игр

Россия
«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»
Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
Саратовец попал в ДТП и станцевал лезгинку на капоте
Московский пенсионер попытался убить сына и покончил с собой
Автомобиль въехал в толпу в Новосибирске
Уральские водители выстроились в светящийся танк
В Москве изобрели уникальный двигатель для электрокаров
Солдаты-африканцы из Анголы порадовали зрителей на параде в Омске
Все материалы
Мир
Индейцы не нужны
Их выгнали из дома и бросили умирать. Теперь они хотят смыть позор
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Су-57: Россия послала в Сирию новейшие истребители
Какая миссия у самолетов будущего на Ближнем Востоке
Британский флот раскритиковали за неспособность сопроводить российские корабли
Андрей Малахов помог разглядеть новые укрепления на российской базе в Сирии
Чернокожего грабителя расстреляли сотрудницы алкомаркета
В Тунисе задержали судно с оружием из России
Все материалы
Бывший СССР
Рижский отмыв
Что общего у ядерной программы КНДР, русских миллионов и главного банка Латвии
Украина приготовилась к полномасштабной войне с Россией
Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе
Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится
Сотни эстонцев поехали за выпивкой в Латвию назло властям
Саакашвили нашел повод вернуться на Украину
СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать «Украину»
Украина отдаст конфискованное за посещение Крыма танзанийское судно военным
Все материалы
Экономика
Большая стирка
Новая торговая война начнется из-за стиральных машин. США уже готовятся
KFC показала британцам FCK
Ко-ко-коллапс
KFC решила сэкономить и оказалась на грани краха
Евросоюз все же устал от Украины и забрал деньги
EASA впервые выдало сертификат качества новым конструкторам вертолета
Антимонопольщики проследят за «монстром» после сделки «Магнита» и ВТБ
Microsoft поможет китайцам захватить американский рынок
Все материалы
Силовые структуры
Звери с Чумного озера
Щелковская ОПГ не знала пощады и отправляла жертв на корм рыбам
Земля и доля
Подмосковные крестьяне бьются с Грудининым за свои гектары
Огонь, вода и бандитские трупы
На работе он стреляет в боевиков, а по выходным людей спасает
Бэтмен с пистолетом ограбил аптеку в Москве
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Суд оставил любовницу Захарченко без миллионов на счетах
Главу курганской налоговой службы арестовали за взяточничество
Все материалы
Наука и техника
«Принимай нас, Су­о­ми-кра­са­ви­ца»
Жизнь красноармейцев, попавших в плен к финнам
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
Мощное и надежное
Новейший флагман Samsung показали на видео
Американская ракета без РД-180 оказалась дешевле «Протона» и «Ангары»
Apple облегчила властям доступ к переписке пользователей
Астрофизики предупредили о космических хакерах
Все материалы
Спорт
Чисто по-русски
Российские хоккеисты ходили по краю, но выиграли Олимпиаду
Закольцевали: российские олимпийцы остались без флага
Россия выполнила все условия МОК, но этого пока недостаточно
Евгения Медведева«Не могу справиться без родителей»
Евгения Медведева — о рекордах и жизни после Олимпиады
Помашите ручкой
Олимпиада заканчивается. Россияне все еще берут медали
Российские хоккеисты выиграли Олимпиаду
Ковальчук прокомментировал победу на Олимпиаде
«На льду я плакала впервые»
Медведева выложилась без остатка, но чемпионкой стала 15-летняя Загитова
Все материалы
Культура
Ад пуст, все здесь
В Большом театре показали взлет и падение феминизма
На Украине умер советский актер Анатолий Решетников
Истории необыкновенного безумия
Содерберг в психушке и румынская секс-драма
Ники Минаж«Ты показываешь задницу, потому что это модно»
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп
Умерла Эмма Чамберс
Чеви Чейз устроил автопогоню за 22-летним курьером и был избит
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
Все материалы
Интернет и СМИ
Знаток «Что? Где? Когда?» Андрей КозловБольно умные
В России делают лучшие интеллектуальные шоу. Даже когда воруют идеи у Запада
Пользователи сети нашли самую «тошнотворную» гифку
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Тысячи пользователей решили одновременно спародировать голливудскую звезду
Познер встал и ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Дайвер снял на видео нападение огромной разъяренной мурены
Все материалы
Ценности
Багдадский вор
Женщины, дворцы и тайны Саддама Хусейна
Сверкающие рты
Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
«Девушки предпочитают кокаин, местные все больше по траве»
Секс, наркотики, рулетка: что творится на закрытых вечеринках в Дубае
Питона пустили на эксклюзивные сумки
Фигуристки Медведева и Загитова поборются за золотой смартфон
Принявшая ислам Линдси Лохан надела хиджаб на модный показ
На показе Gucci модели вышли на подиум со своими головами в руках
Все материалы
Путешествия
«Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!»
Как американец помог русской выжить в индийских джунглях
Вам — туда!
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво
Гостям европейского заведения предложили поужинать голыми
Возобновление полетов из России в столицу Египта отложили на полтора месяца
Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали
Все материалы
Из жизни
Хорошо быть кисою
Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Белых мужчин назвали угрозой пиву
Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища
В Индии удалили самую большую в мире опухоль мозга
Женщина арендовала жилье за секс и извинилась перед владельцем за отказ
Трамп продемонстрировал спрятанную лысину
Все материалы
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Самые выгодные машины для перепродажи
Топ-16 автомобилей, которые теряют в цене меньше других
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Тест: Made in USSR? Точно?
Угадай машину, придуманную в СССР
Land Rover сделал сверхзащищенный смартфон за 45 тысяч рублей
Появились подробности о пикапе Mercedes-Benz для России
Американцы оснастили пикап Silverado 811-сильным мотором 6.8 V8
Все материалы
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
Все материалы