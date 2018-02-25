Организаторы Олимпиады заявили об аншлагах при полупустых трибунах

Организаторы Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане заявили, что на игры было продано рекордное количество билетов. Об этом сообщает портал insidethegames.

По утверждению устроителей, зрители купили 107,7 процента билетов. «Я даже не представляю, как такое вообще возможно — практически на всех посещенных мной мероприятиях пустовало достаточно мест», — удивился репортер Лиам Морган.

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Ему вторит российский спортивный журналист Василий Конов. В своем Twitter он также прокомментировал выступление Ли Хе-бома: «Какая-то клоунада с учетом абсолютно пустых дворцов на целом ряде хоккейных матчей и куче других соревнований, где об аншлаге можно было только мечтать», — пишет он.

Позднее он добавил, что билеты на хоккейный финал между командами России и Германии имелись в продаже вплоть до начала матча, по ценам 600 и 900 долларов за билет. «А потом оргкомитет про аншлаги будет рассказывать», — сетует он. В подтверждение Конов сослался на фотографию с этого матча, на котором пустует примерно пятая часть мест.

Ранее 25 февраля стало известно, что сборная атлетов из России пройдет на церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом — исполком МОК рекомендовал не снимать отстранение Олимпийского комитета России перед церемонией закрытия Олимпиады.

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