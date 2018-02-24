Канадский олимпиец выпил и угнал машину

Канадский олимпиец Дейв Дункан и еще один представитель делегации подозреваются в угоне автомобиля в Пхенчхане. Об этом в своем Twitter сообщила журналистка CBC Сьюзен Ормистон.

По версии корейской полиции, фристайлист и делегат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнали припаркованную машину, чтобы добраться до Олимпийской деревни. При этом существует еще одна версия событий, согласно которой Дункан был только пассажиром и с ними также была жена спортсмена.

Эту информацию, в свою очередь, подтвердил глава Олимпийского комитета Канады Кристофер Оверхолт, передает канадский телеканал CBC. «Мы относимся к этому очень серьезно, спортсмен сотрудничает со следствием. Мы находимся в контакте с властями и канадским посольством», — заявил он, не уточнив деталей.

35-летний спортсмен финишировал последним в мужском финале по ски-кроссу. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал его соотечественник Брэйди Леман, серебряная награда досталась швейцарцу Марку Бишофбергеру. Замкнул тройку призеров россиянин Сергей Ридзик.

Олимпиада завершится 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!