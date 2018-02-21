Российский фристайлист завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в ски-кроссе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал канадец Брэйди Леман, серебряная награда досталась швейцарцу Марку Бишофбергеру. Четвертый участник финала канадец Кевин Друри сошел с дистанции. Он вместе с Ридзиком упал на старте заезда, но россиянин сумел подняться и финишировать.

Другие россияне Семен Денщиков, Игорь Омелин и Егор Коротков в финал не квалифицировались.

Эта медаль стала 12-й для российский спортсменов на Играх-2018. Отечественные атлеты до сих пор не выиграли ни одного золота.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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