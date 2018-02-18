Российский фристайлист проиграл украинцу в борьбе за золото

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин показал результат 122.17. Победителем стал украинец Александр Абраменко (128.51). Второе место занял китаец Цзя Цзунян (128.05). Еще один россиянин Павел Кротов показал четвертый результат (103.17).

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Медаль Бурова стала второй в истории Олимпиад для российских фристайлистов в лыжной акробатике. До этого на Олимпийских играх в Турине бронзу выигрывал Владимир Лебедев.

Ранее, 18 февраля, российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 10 километров. Всего в активе команды «Олимпийских атлетов из России» 11 медалей. На олимпийский пьедестал поднимались российские фигуристы в командных соревнованиях (серебро), скелетонист Никита Трегубов (серебро), керлингисты в дисциплине дабл-микст (бронза), шорт-трекист Семен Елистратов (бронза), конькобежка Наталья Воронина (бронза); лыжницы в эстафете, лыжники Денис Спицов, Александр Большунов и Юлия Белорукова (все — бронза).

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