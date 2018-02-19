В Киеве выступили против объятий украинца и русского на Олимпиаде

Руководитель Киевской организации партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской остался недоволен тем, что украинский фристайлист Александр Абраменко обнялся с россиянином Ильей Буровым после завоевания медалей на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом он написал в Facebook.

«Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином...», — заявил Симанской.

Материалы по теме Что, опять? Олимпиада объединяет народы, а мельдоний наносит новый удар

В интервью «Чемпионат.com» Буров рассказал, что давно дружит с Абраменко. Россиянин отметил, что между ним и украинцем нет вражды.

18 февраля Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане. Победителем стал украинец Абраменко. Второе место занял китаец Цзя Цзунян. Для сборной Украины медаль Абраменко стала первой на Играх-2018.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!