Украинская биатлонистка раскритиковала «кинувшего» ее тренера

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала непопадание в состав команды на эстафету на Играх в Пхенчхане. Свое мнение она написала в комментариях к интервью старшего тренера женской команды Украины Уроша Велепеца, опубликованного на странице UA:БІАТЛОН в Facebook.

Спортсменка подвергла резкой критике тренерский штаб украинской команды. Семеренко посчитала несправедливым решение не выпускать ее на трассу.

«Знаете, болельщики, у нас не команда, а просто ж.... Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Ира (Ирина Варвинец — прим. «Ленты.ру»), ни Меркушина (Анастасия Меркушина — прим. «Ленты.ру») не попадали, все гонки бежали хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза», — написала 32-летняя биатлонистка.

Украину в командной биатлонной эстафете представляют Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и сестра-близнец Валентины Семеренко — Вита. Спортсменки не выиграли ни одной медали на Играх-2018.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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