Олимпийская чемпионка отказала российской биатлонистке в будущем

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление биатлонистки Татьяны Акимовой, финишировавшей последней в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Резцова выступила с критикой в адрес 27-летней спортсменки, усомнившись в ее перспективах в биатлоне. «Я уже высказывалась по поводу Акимовой. Сказала, что с таким ходом из нее не получится великой биатлонистки. Девочка всех винит сейчас, а сама-то она что для этого сделала? Даже с чистой стрельбой результатов у нее нет», — заявила советская лыжница.

Ветеран лыжного спорта отметила, что Акимова знает о своих слабых местах, но не стремится их исправить. «Она знает свой минус — ход. Но она над этим даже не работала. Акимова рассчитывала на то, что будет закрывать все мишени и повышать свой уровень. Ей все равно, как она бежит! Ей без разницы», — добавила Резцова.

Резцова не в первый раз критикует российских биатлонистов. 14 февраля советская лыжница назвала отправившихся в Пхенчхан спортсменов «сыроватыми».

Золото в масс-старте выиграла Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии. Серебро досталось белорусской спортсменке Дарье Домрачевой. Тройку призеров замкнула норвежка Тириль Экхофф.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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