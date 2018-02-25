Определился знаменосец российской команды на церемонии закрытия Игр

Знаменосцем команды олимпийских атлетов из России на церемонии закрытия Игр-2018 станет волонтер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц.

«Знаменосцем делегации олимпийских атлетов из России, как и на церемонии открытия, будет волонтер», — заявила Хевертц.

Материалы по теме Закольцевали: российские олимпийцы остались без флага Россия выполнила все условия МОК, но этого пока недостаточно

Ранее 25 февраля исполком МОК принял решение не снимать отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), которое должно было действовать до конца Игр-2018. На решение повлияли два проваленных российскими олимпийцами допинг-теста — в крови керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний, а бобслеистка Надежда Сергеева попалась на триметазидине.

МОК временно дисквалифицировал ОКР 5 декабря прошлого года из-за якобы имевших место массовых допинговых махинаций на Олимпиаде в Сочи. Российская организация была оштрафована на 15 миллионов долларов.

Церемония закрытия Игр в Пхенчхане пройдет 25 февраля и начнется в 14:00 мск.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!