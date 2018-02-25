Определился знаменосец российской команды на церемонии закрытия Игр

Знаменосцем команды олимпийских атлетов из России на церемонии закрытия Игр-2018 станет волонтер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц.
«Знаменосцем делегации олимпийских атлетов из России, как и на церемонии открытия, будет волонтер», — заявила Хевертц.
Ранее 25 февраля исполком МОК принял решение не снимать отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), которое должно было действовать до конца Игр-2018. На решение повлияли два проваленных российскими олимпийцами допинг-теста — в крови керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний, а бобслеистка Надежда Сергеева попалась на триметазидине.
МОК временно дисквалифицировал ОКР 5 декабря прошлого года из-за якобы имевших место массовых допинговых махинаций на Олимпиаде в Сочи. Российская организация была оштрафована на 15 миллионов долларов.
Церемония закрытия Игр в Пхенчхане пройдет 25 февраля и начнется в 14:00 мск.