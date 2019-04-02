Российский интернет захотели защитить отечественным шифрованием

Депутаты Госдумы предложили шифровать информацию, передаваемую в Рунете, с помощью отечественных средств криптографии. Такие поправки могут быть внесены в законопроект об устойчивом интернете в России. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает РБК.

Предполагается, что выдача методов и инструментов для шифрования, а также порядок работы с кодом будет устанавливаться чиновниками. Инициатива исходит от профильного комитета по информационной политике.

Использование средств шифрования, которые одобрены правительством, облегчит работу силовикам, — так они смогут оперативно получить доступ к любой информации, хранящейся технологическими компаниями и операторами связи.

Оговаривается, что организации, официально признанные распространителями информации (ОРИ), должны будут дополнительно шифровать сообщения. Среди таких компаний — мессенджер Telegram, компании «Яндекс» и Mail.Ru Group, Сбербанк и многие другие.

Ранее стало известно, что воплощение законопроекта об устойчивом интернете в жизнь обойдется на 10 миллиардов рублей дороже, чем предполагалось. По данным нацпрограммы, исполнение инициативы может потребовать до 30 миллиардов рублей.

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