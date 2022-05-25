Концертный директор Наргиз отреагировал на сообщения о задержании певицы

Концертный директор Наргиз Федорова не смогла подтвердить информацию о задержании

Концертный директор 51-летней российской и узбекской певицы Наргиз Закировой Елена Федорова не смогла подтвердить или опровергнуть в разговоре с «Лентой.ру» информацию о задержании артистки в аэропорту Домодедово.

«Я не в курсе никакой информации», — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Закировой в московском аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Издание vesti.uz сообщило, что певицу не пустили в Россию и могут депортировать в Узбекистан.

Певица уехала в Узбекистан в апреле. Там она, по ее словам, проводила время с семьей и работала над творческими проектами.

В сентябре 2021 года Закирова обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева и телеведущего Андрея Малахова в сговоре против нее. В августе 2019 года стало известно, что Фадеев разорвал контракт с исполнительницей после пяти лет сотрудничества.