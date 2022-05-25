Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Концертный директор Наргиз отреагировал на сообщения о задержании певицы

Концертный директор Наргиз Федорова не смогла подтвердить информацию о задержании

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Концертный директор 51-летней российской и узбекской певицы Наргиз Закировой Елена Федорова не смогла подтвердить или опровергнуть в разговоре с «Лентой.ру» информацию о задержании артистки в аэропорту Домодедово.

«Я не в курсе никакой информации», — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Закировой в московском аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Издание vesti.uz сообщило, что певицу не пустили в Россию и могут депортировать в Узбекистан.

Певица уехала в Узбекистан в апреле. Там она, по ее словам, проводила время с семьей и работала над творческими проектами.

В сентябре 2021 года Закирова обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева и телеведущего Андрея Малахова в сговоре против нее. В августе 2019 года стало известно, что Фадеев разорвал контракт с исполнительницей после пяти лет сотрудничества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о возобновлении работы порта Мариуполя в обычном режиме
Способность ОАЭ компенсировать Европе нефть из России оценили
«Спутник V» оказался эффективнее Pfizer против омикрон-штамма
Москвичей предупредили об аномальных ливнях
В Кремле отреагировали на возможный выход России из Болонской системы
Путин посетит госпиталь с ранеными в ходе спецоперации российскими военными
В Кремле рассказали об обсуждении сильного рубля на совещаниях у Путина
В Финляндии заподозрили первый случай заражения оспой обезьян
В ДНР рассказали о тактике малых котлов под Авдеевкой
Концертный директор Наргиз отреагировал на сообщения о задержании певицы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.