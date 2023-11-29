Певицу Наргиз проверят на предмет финансирования ВСУ

Mash: Генпрокуратура РФ проверит певицу Наргиз на предмет финансирования ВСУ

Генпрокуратура РФ проверит узбекскую певицу, звезду шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирову, известную как Наргиз, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С таким требованием в правоохранительные органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, проживающая в США артистка активно дискредитирует Россию и ее граждан в соцсетях, а также репостит фейковые новости с Украины.

Ранее Наргиз поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании ВСУ.

В мае 2022 года стало известно, что Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации на Украине. Адвокат артистки Бахром Исмаилов заверил, что артистка была готов к такой мере.