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11:00, 29 ноября 2023Культура

Певицу Наргиз проверят на предмет финансирования ВСУ

Mash: Генпрокуратура РФ проверит певицу Наргиз на предмет финансирования ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Генпрокуратура РФ проверит узбекскую певицу, звезду шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирову, известную как Наргиз, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С таким требованием в правоохранительные органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, проживающая в США артистка активно дискредитирует Россию и ее граждан в соцсетях, а также репостит фейковые новости с Украины.

Ранее Наргиз поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании ВСУ.

В мае 2022 года стало известно, что Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации на Украине. Адвокат артистки Бахром Исмаилов заверил, что артистка была готов к такой мере.

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      Варвара Кошечкина
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