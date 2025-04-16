Попросившая российское гражданство Лорак тайно обновила украинский паспорт

Mash: Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), подавшая заявление на получение российского гражданства, тайно обновила украинский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, для этого артистка выехала за границу, поскольку в России нет функционирующего посольства Украины. Сообщается, что после замены документа Лорак отправила новые данные в Федеральную налоговую службу (ФНС), чтобы продолжить выступать в российских городах.

В октябре 2022 года на Украине против Лорак ввели санкции, которые предполагают блокировку активов, запрет на вывод капитала с территории государства и другие ограничительные меры. В 2023-м российские общественники добились проверки в отношении певицы из-за подозрений в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обвинения были опровергнуты, а сама артистка заявила, что оказывает только адресную поддержку беженцам, потерявшим кров.

В марте 2024-го Лорак подала заявление на получение российского гражданства.