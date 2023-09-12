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10:38, 12 сентября 2023Культура

Ани Лорак опровергла информацию о поддержке ВСУ

Ани Лорак опровергла информацию о поддержке ВСУ и рассказала о помощи детям
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опровергла информацию о том, что она финансово поддерживала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница призналась, что «по зову сердца» помогает семьям, потерявшим свои дома, беженцам с Украины, а также детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат.

«Это адресная помощь людям, потерявшим кров. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик», — подчеркнула артистка.

Ани Лорак призналась, что ее ужасает количество лживой информации о своей персоне, а также призвала журналистов прекратить манипулировать ее именем и публиковать только честную информацию, основанную на подтвержденных фактах. «Спасибо моим поклонникам, которые всегда чувствуют меня сердцем и душой. Я люблю вас», — резюмировала певица.

В конце августа юбилейный концерт певицы Ани Лорак в России потребовали отменить из-за подозрений в поддержке ею ВСУ.

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    Анастасия Астахова
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