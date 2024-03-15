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13:12, 15 марта 2024Культура

Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство

Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство в феврале

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» / РИА Новости

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) подала заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки.

Исполнительница занялась получением гражданства Российской Федерации в феврале текущего года, уточнил собеседник агентства.

Ранее в отношении Лорак прошла проверка на предмет возможного финансирования певицей Вооруженных сил Украины. «Тема полностью закрыта, Ани Лорак перед законом чиста. Если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать и поможем отстоять ее права», — заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Сама артистка подчеркнула, что «никогда никому не оказывала и не собирается оказывать никакую военную помощь».

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      Мария Рюрикова
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