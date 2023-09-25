Общественники завершили проверку в отношении Ани Лорак

Глава ФПБК Бородин заявил о завершении проверки в отношении певицы Ани Лорак

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил в своем Telegram-канале, что проверка в отношении певицы Ани Лорак, которую ранее подозревали в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), завершена.

«Тема полностью закрыта, Ани Лорак перед законом чиста. Если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать и поможем отстоять ее права. В руках у меня документы, ответы на наши обращения из всех ведомств», — заявил общественник.

Бородин добавил, что у поп-звезды железные нервы, в отличие от многих ее коллег по сцене. «То, что она смогла вынести такой информационный накал и пройти такую серьезную проверку, заслуживает уважения. Не каждый артист сможет на себе испытать такой груз», — резюмировал Бородин.

В августе Виталий Бородин требовал отменить юбилейный концерт Ани Лорак в России из-за подозрений в поддержке ею ВСУ. Он заявлял, что «нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян».