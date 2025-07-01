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12:45, 1 июля 2025Культура

Лидер «Руки Вверх!» попал в базу «Миротворца»

Певец Сергей Жуков попал в базу украинского «Миротворца»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

На сайте указывается, что артист проводил концерты в Крыму. Отмечается, что исполнитель был добавлен в список «Миротворца» в апреле 2024 года.

Ранее певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), получившая российское гражданство, была внесена в базу украинского сайта. Сообщалось, что артистка попала в список экстремистского сайта как «лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».

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