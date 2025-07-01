Лидер «Руки Вверх!» попал в базу «Миротворца»

Певец Сергей Жуков попал в базу украинского «Миротворца»

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

На сайте указывается, что артист проводил концерты в Крыму. Отмечается, что исполнитель был добавлен в список «Миротворца» в апреле 2024 года.

Ранее певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), получившая российское гражданство, была внесена в базу украинского сайта. Сообщалось, что артистка попала в список экстремистского сайта как «лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».