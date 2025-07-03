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17:18, 3 июля 2025Культура

Звезда «Глухаря» раскрыл размер своего первого в жизни гонорара

Актер Аверин заявил, что размер его первого гонорара составил два рубля
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Заслуженный артист России, звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин раскрыл размер своего первого в жизни гонорара. Его цитирует aif.ru.

«Мой первый гонорар был два рубля. Выдали мне их в спичечном коробке. Мне тогда было пять лет. Того первого гонорара хватило лишь на коробку цветных мелков», — рассказал актер, добавив, что получил эти деньги за свою первую роль в фильме «Похождения графа Невзорова».

Ранее сообщалось, что воссоединившаяся группа «Тату» готова выступать на частных мероприятиях за 10 миллионов рублей.

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