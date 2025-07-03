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10:04, 3 июля 2025Культура

Раскрыты гонорар и райдер «Тату» после воссоединения

Shot: Группа «Тату» готова выступать на корпоративах за 10 миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Воссоединившаяся группа «Тату» готова выступать на частных мероприятиях за 10 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, выступление артисток Юлии Волковой и Лены Катиной продлится 45 минут. Певицы исполнят главные хиты культового коллектива: «Я сошла с ума», «Нас не догонят» и другие.

Известно, что в райдер группы входит автомобиль не старше трех лет, отдельная гримерка и визажист. Сообщается, что первый концерт «Тату» после возвращения на сцену состоится в Ялте 17 июля.

Группа была основана в 1999 году и официально существовала до 2011-го. После распада девушки несколько раз собирались вместе ради корпоративов и участия в различных фестивалях. 2 июля певица Юлия Волкова объявила о воссоединении коллектива.

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