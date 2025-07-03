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17:21, 3 июля 2025Ценности

Россиянам предложили купить запонки в виде свиньи за миллион рублей

В ЦУМе появились запонки de GRISOGONO в виде свиньи за 1,1 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ЦУМ

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать запонки в виде свиньи за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

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Россиянам предложили купить запонки шведского бренда de GRISOGONO из розового золота. Выполненный в виде свиньи аксессуар также украшен бриллиантами. Стоимость изделия составляет 1,1 миллиона рублей. Такие запонки также представлены в желтом золоте за 858 тысяч рублей.

Ранее в июне стало известно, что в ЦУМе начали продавать клатчи в виде мятой пачки чипсов за 280 тысяч рублей. Речь идет об аксессуаре Chips французского модного дома Balenciaga, который выполнен из матовой, глянцевой и металлизированной телячьей кожи.

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